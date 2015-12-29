R2-Q5 バーチャルキーボード star wars スターウォーズ

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商品詳細
Bluetooth接続の投影型バーチャルキーボード「R2-Q5バーチャルキーボードLIMITEDEDITION」全世界500個限定。定価価格は税込33,480円。投影キーボードサイズは99mm×238mmキー配列は英語68キー、光源は赤色LED。電源は充電式リチウムイオン電池(本体内蔵)で、電池容量は660mAh、動作時間は約2時間、充電時間は約3時間、最大充電回数は約300回。対応プロファイルはHID、対応OSはWindows7/8、MacOSX以上、Android4.0以上、iOS。本体サイズは約W70×D51×H98mm。・新品、未使用で目立った汚れ、傷などもありませんが、自宅保管品のため神経質な方はご遠慮ください。自宅保管品です。#スターウォーズ#バーチャルキーボード#レア品#希少キャラクター···ロボット
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