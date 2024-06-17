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Dightech Drop
商品番号 G36177025635
商品名

Dightech Drop
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※2023/8/24落札者都合につき最出品こちらはDightechのDropになります。購入後、エフェクトボードに組み込んで使用しておりましたので傷等も少なめです。本体裏側にエフェクトボードに取り付けてしていたマジックテープ有り。〜以下説明文〜Drop(ドロップ)は、WhammyDTに搭載されているドロップ・チューン(ポリフォニック・ピッチ・トランスポージング・エフェクト)機能をコンパクト・エフェクターのサイズに取り出したドロップ・リチューニング・エフェクトで、ギター本体のチューニングを変更することなく、半音ステップで最大1オクターブ下までのダウン・チューニングを可能にします。モーメンタリー・オン/オフ・スイッチを装備し、演奏中の1フレーズだけを瞬時にダウン・チューニングでプレイするなど、ギタリストのアイディア次第で無限の可能性を提供することのできるエフェクターです。
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