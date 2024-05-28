★絵画★作者不詳　サイン有　水彩8号　風景画★I9

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絵画の種類...水彩画形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...水彩絵の具額寸法★約62×47作品寸法★約45×32・ガラス板は付属していません。・額にキズ、経年感と、少し開きがあります。マットにヤケがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。