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アートポスター画　グスタフクリムト作　GVSTAV　KLIMT　イタリア製　額装
商品番号 C43397818475
商品名

アートポスター画　グスタフクリムト作　GVSTAV　KLIMT　イタリア製　額装
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画美術アートポスター画グスタフクリムト作品GVSTAVKLIMTイタリア製額装品中古現状品になります。異国の街の風景の図です。破損等は見られませんが、ガラスの内側などに多少汚れが見られます。打ち付けられてますので、開封ができない為開封は落札者様にてお願いいたします。古い品ですので画像確認理解し購入ください。サイズ横幅約57㎝縦約67㎝
http://narcologia.ru/goods/encourage937172.html
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アートポスター画　グスタフクリムト作　GVSTAV　KLIMT　イタリア製　額装
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