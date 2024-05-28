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0626 スネアドラム MAPEX 27.5x34CM 全国送料無料
商品番号 T37572935861
商品名

0626 スネアドラム MAPEX 27.5x34CM 全国送料無料
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

0626スネアドラムMAPEX27.5x34CM全国送料無料出品は本体のみです。外観は使用感あります。写真で判断お願いします。傷と汚れがあります。●その他は詳しく確認しませんので写真で判断してからご入札をお願いします。ご不明点がありましたら質問ください、出来るだけ回答いたします。
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