1002室町住出羽大掾宗味作　銅製　蓮華鉦吾　宝相華三足鉦吾　送料込み1002

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送料込み 即購入ok！面幅 16.0cm胴幅 18.0cm高さ 6.5cm重さ 1.8kg●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。