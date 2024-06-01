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1002室町住出羽大掾宗味作　銅製　蓮華鉦吾　宝相華三足鉦吾　送料込み1002
商品番号 A94007894039
商品名

1002室町住出羽大掾宗味作　銅製　蓮華鉦吾　宝相華三足鉦吾　送料込み1002
ブランド名 Avital
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料込み　即購入ok！面幅　16.0cm胴幅　18.0cm高さ　6.5cm重さ　1.8kg●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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