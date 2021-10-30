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旧家蔵 砥部燒湯呑み \n人気作家大西　光（おおにし　ひかる）作 2客共箱付き新品
商品番号 O82202899955
商品名

旧家蔵 砥部燒湯呑み \n人気作家大西　光（おおにし　ひかる）作 2客共箱付き新品
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 7,038 円
在庫状況 あり

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商品詳細

旧家蔵砥部燒湯呑み人気作家大西　光（おおにし　ひかる）作2客共箱付き新品未使用です＜大きさの目安＞一、高さ：約9㎝口径：約7.3㎝二、高さ：約8.6㎝口径：約6.3㎝＜作家　受賞歴＞砥部焼窯　作家　大西　光日本伝統工芸展　入選24回日本陶芸展入選9回一水会陶芸部展入選8回内昭和49年度　一水会賞昭和57年度　会員優勝昭和60年度　会員優勝愛媛県展入選8回内昭和51年度　愛媛新聞社賞昭和56年度　美術会大賞昭和57年度　文部大臣奨励賞その他平成5年米国スミソニアン研究機構サックラー美術館（ワシントンD.C）に「青磁花瓶」寄贈永久保存となる。
http://narcologia.ru/goods/evaporation651524.html
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