旧家蔵 砥部燒湯呑み \n人気作家大西　光（おおにし　ひかる）作 2客共箱付き新品

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旧家蔵砥部燒湯呑み人気作家大西 光（おおにし ひかる）作2客共箱付き新品未使用です＜大きさの目安＞一、高さ：約9㎝口径：約7.3㎝二、高さ：約8.6㎝口径：約6.3㎝＜作家 受賞歴＞砥部焼窯 作家 大西 光日本伝統工芸展 入選24回日本陶芸展入選9回一水会陶芸部展入選8回内昭和49年度 一水会賞昭和57年度 会員優勝昭和60年度 会員優勝愛媛県展入選8回内昭和51年度 愛媛新聞社賞昭和56年度 美術会大賞昭和57年度 文部大臣奨励賞その他平成5年米国スミソニアン研究機構サックラー美術館（ワシントンD.C）に「青磁花瓶」寄贈永久保存となる。