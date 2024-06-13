【シュリンク付きboxから厳選】クレイバースト　高重量　7パック ポケカ

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クレイバースト ナンジャモ sarsrなど実績あります。早い者勝ち！！3日間限定❗️5時間限定 本日18時まで11900円→9900円実績あり【商品】クレイバースト 高重量 7パック ★ナンジャモ SAR相場：130000円程★当商品はカートンの中から厳選した重さサーチ×機器サーチを行った高重量パックです。サーチ率には自信がありますが、必ず出ると言った保証は無いので予めご確認の上ご購入お願いします。（ノーマルのみしかでなかったことは今のところないです）【返金対応】パックのカードが全てノーマルのみだった場合には返金いたします。開封の一部始終を撮影してください★他の商品と同時購入するとお値引きありです⭐︎★お子様へのプレゼントや自引きをコレクションにしている方にとても好評で嬉しいお言葉も頂いてます！★発送方法については濡れ、折れ対策をしっかりとさせて頂きますのでご安心下さい！★レ ア以上は出るでしょうが、具体的なレアリティは分かりません。〈検索用〉シャイニースターVフュージョンアーツイーブイヒーローズポケモンカードSRトリプレットビートキハダキハダSRキハダSARスタートデッキ100101蒼空ストリームvstarユニバースポケカ25thピカチュウリザードンhrミュウミュウツーVMAXクライマックス摩天パーフェクト白銀のランス漆黒のガイストひかるミュウドリームリーグクイックボールクレイバーストスノーハザードバトルリージョンカスミツツジsrモミsrポケモンレジェンズスターバースレックウザvvmaxクライマックスフュージョンアーツタイムゲイザーナタネの活気スペースジャグラーカトレアsrアズサsrスイレンsrブルーの探索コルニの気合いヒガナの決意アセロラメタモンアルセウスurアルセウスSAアルセウスSRアルセウスVstarアルセウスhrボスの指令博士の研究ハイパーボールurカイオリジンパルキアオリジンディアルガポケカスタートデッキ100金属探知機未開封パックバイオレットスカーレットボックスパックシングル···パック