ポケモン テラリウムコレクション 未開封

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商品詳細
ポケットモンスターテラリウムコレクション未開封品ピカチュウラプラスカビゴンイーブイフシギダネハクリュー未開封のまま保管しており、外箱の状態もよいですが、外箱には微傷等ありますので、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/composite159754.html
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