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杉田祥平 清閑寺窯 共箱 色絵仁清桜花画 茶碗 茶道具
商品番号 J66895742424
商品名

杉田祥平 清閑寺窯 共箱 色絵仁清桜花画 茶碗 茶道具
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品、目立つ傷や欠けはありません。サイズは、横約12cm高さ約8cm茶事茶会裏千家表千家清閑寺家現代工芸陶磁器京焼
http://narcologia.ru/goods/protein287434.html
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抹茶碗 色絵 六瓢 清閑寺窯 杉田祥平作 共箱入 - 通販 - gofukuyasan.com
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