特典ラバスト付 第五人格 占い師 ねんどろいど

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IdentityⅤ 第五人格』ねんどろいど 占い師の彩色原型写真が公開 ... IdentityⅤ 第五人格』ねんどろいど 占い師の彩色原型写真が公開 ...

フィギュア種類···スケールフィギュアスケール···その他スケール性別···男●即購入OK●値下げ不可●メルカリ便最安発送予定60サイズに納まる梱包予定他出品中の第五人格グッズと同時購入の際は先にコメントお願い致します。どちらも購入後は未開封未使用です。フィギュア→このまま暗所にて保管拭きましたが塵埃外箱にある場合有りますグッスマサイト購入特典ラバストグッズファイルに入れ保存グッズ自体は綺麗ですが、神経質な方はご遠慮下さい以下検索用第五人格占い師グッドスマイルカンパニーグッスマねんどろいどフィギュア