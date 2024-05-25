コンプリートセット 倖田來未 アクリルスタンド

・当方プロフィールを御一読頂けますと幸いです。・商品説明文を必ずお読み下さい。【商品】倖田來未KODAKUMILIVETOUR2023~angeL\u0026monsteR~グッズアクリルスタンド全7種類コンプリートセットアクリルスタンド第2弾！今回は～angel＆monsteR～公演のステージ衣装Ver.です！くうちゃんの表情にも注目！お部屋に飾ったり、持ち運んだりと自由に楽しめるアイテムです。是非コンプリート目指してくださいね♪【サイズ】本体：約W42～63mm×104～115m×厚み約3mm※種類によってサイズが異なります。土台：約50mm角内×厚み約3mm【素材】アクリル【原産国】日本【状態】中身確認の為開封したのみです。細部まで気にする方は御遠慮ください。素人自宅保管品【発送方法】ネコポス【梱包】水濡れ防止纏めてプチプチ保護※ショップ袋、ダンボール等リサイクル物を使用します。【お値引】単体でのお値引は不可。他の商品と複数買って頂きました場合、送料分と多少のお値引が可能です。逆に送料が高くなってしまう物はお値引が出来ない場合がございます。ご縁がありましたら、どうぞ宜しくお願い致します。【検索】#maisimaくぅちゃん出品←その他のくぅちゃん出品商品はこちらから倖田來未くぅちゃんLIVEグッズ



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