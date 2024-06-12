谷口 春彦 「ひまわり」真筆 油絵 絵画 油彩

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谷口春彦の真筆の油絵になります。作品名「ひまわり」谷口春彦HARUHIKOTANIGUCHI１９４８年 長野県に生まれる渡米「上高地にモチーフを求める会」会員具象絵画Ｇ日本支部長グループ展多数開催キャンバスサイズF4縦33㎝横24㎝額装サイズ縦52㎝横43㎝厚塗りでダイナミックに描いてとても迫力があるひまわりの絵になります。風水では、黄色は金運上昇の色とされ、たくさんのお金を引き寄せると言われています。黄色い花を咲かせるひまわりは金運アップの効果があります。商売繁盛やお金が貯まりやすくなると考えられていて、とても縁起の良い花なのです。金運を司る西の方位にひまわりを部屋に飾ると良いでしょう。あくまでも中古なので気になる方はご遠慮願います。興味ある方宜しくお願い致します。絵画ひまわり向日葵白樺白樺林風水風水画油絵油彩水墨画水彩画色紙色紙画色紙額縁木村由記夫糸園和三郎鈴木康雄今井憲一東山魁夷横山大観風景画北海道美容院シャロワカシニョールマルクシャガール床屋和食店和室老人ホーム古都待合室病院飲食店喫茶店着物店お茶会舞踊ピアノ教室バイオリン教室塾春桜弁護士事務所ホテルロビー塾施設教室客室小磯良平児玉幸雄宮永岳彦佐伯祐三荻須高徳料亭旅館宮本三郎東韶光山本彪一村岡平蔵阪倉宜暢木村由記夫糸園和三郎柏本龍太中谷雄大森秀雄平川敏夫今井憲一高塚省吾小磯良平荻須高徳菅鉄郎川端瑞穂清水亟典武藤六郎榎本良一油絵油彩水彩画水墨画色紙色紙画色紙額縁浅草東山魁夷佐伯祐三