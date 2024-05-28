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- 天治本万葉集！豪華古筆複製！定価5万円！
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商品詳細
こちらの出品は・・・・ 天治本万葉集！豪華古筆複製！定価5万円 です。状態は箱に経年による軽いヤケや汚れ、スレなどの小さな傷、角や端にわずかな痛み、等ありますが、本体は比較的きれいで鑑賞には問題ありません 検和本画帖絵巻物古今集古筆手鑑藤原行経和歌短冊色紙古写経田中親美益田鈍翁
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