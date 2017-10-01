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太鼓の達人 筐体 面樽 アーケード 筐体 おうち太鼓 太鼓フォース namco
商品番号 H79541514587
商品名

太鼓の達人 筐体 面樽 アーケード 筐体 おうち太鼓 太鼓フォース namco
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 17,909 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実働していたアーケードゲーム機からの取り外し品となります。使われていた台ですので、傷や汚れ、割れ、破損などがある可能性があります。NCNRでお願い致します。状態につきまして、写真にてご確認をお願いいたします。取り外し品ですので、全て純正品になります。リムリング付き、台座、固定台座、配線ケーブルなど全て付いております。接続機を別で購入して頂ければ使えるものだと思います。おうち太鼓に、修理の部品パーツの取り寄せにいかがでしょうか。太鼓の達人太鼓タタコンたいたつタイタツおうち太鼓太鼓フォースマイバチ朴バチ米ヒバ公式マイバチ段位道場HAOクリップYONEXグリップYONEXストロンググリップnamco樽筐体ニジイロTaikoForcelv5
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http://narcologia.ru/goods/mobilehome364443.html
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