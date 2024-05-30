ディズニーミッキー＆ミニーセル画

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商品詳細
沢山の中からご覧頂き、有難うございます。こちらの商品は25年ほど前にフロリダのディズニーワールドで購入したセル画になります。（縦35.4 横45.6 枠黒色）やや傷や汚れありにした理由は表ではなく裏に貼ってあるビニールの黄ばみなどの事でございます。必要な方にお譲りしたいと思い、出品する事にしました。どうぞ、よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/diamond330658.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation294121.html
http://narcologia.ru/goods/encourage908172.html
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