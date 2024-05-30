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ディズニーミッキー＆ミニーセル画
商品番号 I45953645699
商品名

ディズニーミッキー＆ミニーセル画
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 16,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沢山の中からご覧頂き、有難うございます。こちらの商品は25年ほど前にフロリダのディズニーワールドで購入したセル画になります。（縦35.4　横45.6　枠黒色）やや傷や汚れありにした理由は表ではなく裏に貼ってあるビニールの黄ばみなどの事でございます。必要な方にお譲りしたいと思い、出品する事にしました。どうぞ、よろしくお願いします。
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