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ダークパッチ　UR 4枚セット
商品番号 Q27083032030
商品名

ダークパッチ　UR 4枚セット
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームダークパッチUR4枚セット入手後はダブルスリーブに入れ保管しており、プレイ等には使用してません。素人目には目立った傷等もなく比較的状態の良い4枚だと思いますが、トラブル防止のため完美品をお求めの方はご遠慮ください商品画像は、撮影のためスリーブから外しています発送はダブルスリーブに入れ、折れ濡れ対策をした上でメルカリ便にて発送します。ボックスパックシングル···シングルレアリティ···UR
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