ポケモンカード　ex スペシャルセット　3セット　クレイバースト　スノーハザード

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商品詳細
全て1限の正規取扱店で入手した物です。テープ付きの新品です。ポケモンカード exスペシャルセット 3セット クレイバースト スノーハザード
http://narcologia.ru/goods/cotton135961.html
http://narcologia.ru/goods/conception395857.html
http://narcologia.ru/goods/cotton508961.html
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