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ポケモンカード　ex スペシャルセット　3セット　クレイバースト　スノーハザード
商品番号 M79475716377
商品名

ポケモンカード　ex スペシャルセット　3セット　クレイバースト　スノーハザード
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全て1限の正規取扱店で入手した物です。テープ付きの新品です。ポケモンカード　exスペシャルセット　3セット　クレイバースト　スノーハザード
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