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レア Zildjian 70s 白抜き SWISH 18 ジルジャン シンバル
商品番号 H17633250335
商品名

レア Zildjian 70s 白抜き SWISH 18 ジルジャン シンバル
ブランド名 ジルジャン
特別価格 税込 13,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Zildjianの70年代白抜き期のスウィッシュシンバルです。サイズは18インチ。ひびや欠けもございません。シズル穴が12ヶ所開いており、シズルは6個取り付けています。薄めのウェイトでレスポンスも良く、トラッシーですが使いやすいです。現行の物とは一味違った、70sの香りのする素晴らしいサウンドです。当たりの一枚です。どうぞよろしくお願いいたします。種類···クラッシュシンバル
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