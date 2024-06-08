レア Zildjian 70s 白抜き SWISH 18 ジルジャン シンバル

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Zildjianの70年代白抜き期のスウィッシュシンバルです。サイズは18インチ。ひびや欠けもございません。シズル穴が12ヶ所開いており、シズルは6個取り付けています。薄めのウェイトでレスポンスも良く、トラッシーですが使いやすいです。現行の物とは一味違った、70sの香りのする素晴らしいサウンドです。当たりの一枚です。どうぞよろしくお願いいたします。種類···クラッシュシンバル