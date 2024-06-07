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茶碗 共箱 茶道具
商品番号 J80973590960
商品名

茶碗 共箱 茶道具
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 9,717 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この陶器は富士山の溶岩砂を主とした釉薬に依って独自な焼成により帰山溶岩釉天目陶器と呼ばれております。
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