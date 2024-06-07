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商品詳細
この陶器は富士山の溶岩砂を主とした釉薬に依って独自な焼成により帰山溶岩釉天目陶器と呼ばれております。
http://narcologia.ru/goods/recycling549914.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial488416.html
http://narcologia.ru/goods/mythic894235.html
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