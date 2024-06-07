美品 電子ピアノ 88鍵盤 コンパクト グレードハンマーアクション 本体のみ

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種類...電子ピアノレベル...初心者撮影用で組立しました。ほぼ未使用状態です。TOP画像はセット内容ですが、付属小物のない分がございます。詳細は不明です。小キズがかもしれません。本体動作確認済みです。グレードハンマーアクションを鍵盤ごとに搭載したことで、音切れすることなしに高速の同音連打ができるという、グランドピアノでしか実現できない演奏が可能です。多機能搭載：ボイスレンジ機能、音色800種類、リズム600種類、デモ曲80種類、ブルートゥース機能、記録/再生機能、リズム機能、デモ機能、メトロノーム機能、キーボードドラム機能『Bluetooth機能』Bluetooth機能をご使用される際にピンコードを要求される場合がございます。ピンコード番号は「8888」となっております。一度接続すると、他の機会に接続したい場合は必ず前回に接続したモデルからブルートゥース機能を閉じてから、接続してください。本体のみの販売です。