GROOVE TUBES MODEL 1B-FET コンデンサーマイク

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商品詳細
珍しいGROOVETUBESのMODEL1B-FETコンデンサーマイク2本セット販売です。1年前に中古で購入しました。宅録でギター録りに数回使用しましたが、使わなくなってしまったので出品します。付属は写真が全てです。ハードケースは２つありますが、元箱は１つしかありません。デシケーターで保管管理しています。動作確認済みです。即購入okタバコ、ペットなし。消毒して梱包します。 若干ですが傷、汚れはあります。念の為神経質な方のご購入はお控え下さい。種類···マイク
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