江戸期 小倉百人一首 絵札/読札未開封 寄せ木絵『富士風景図』木製共箱 在銘

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商品詳細
江戸期小倉百人一首絵札/読札古画かるた歌留多カード版画浮世絵未開封寄せ木絵『富士風景図』木製共箱在銘★時代物★5D0624サイズ(約):箱:長さ12.3㎝、奥行9.3㎝、高さ17.5㎝、カード：長さ7㎝、幅4.7㎝種類...浮世絵
http://narcologia.ru/goods/injure603767.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture205741.html
http://narcologia.ru/goods/choice52785.html
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