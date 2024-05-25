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Fender　Japan　Made in Japan Limited Noir
商品番号 S53566103062
商品名

Fender　Japan　Made in Japan Limited Noir
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 54,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※ご覧いただきありがとうございます。プロフィールをご参照くださいませ。Fender/MadeinJapanLimitedNoirシリーズStratocaster特別限定モデル艶消しブラックで大変かっこい良いです。新品購入後、数回使用。自宅にて保管しておりました。ピックアップも購入時のままです。きれいな状態と思います。音出し確認済みです。本体(アーム付き)、付属のソフトバックの出品となります。発送時はソフトケースに楽器を入れた状態のものを、エアクッションで厚めに巻いたうえで楽器用段ボールに梱包して発送予定です。#Fender#FenderJapan#エレキギター
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