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ポケモンカード　ファイヤー　旧裏　LV.35 やまやき
商品番号 R79469985172
商品名

ポケモンカード　ファイヤー　旧裏　LV.35 やまやき
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　旧裏　ファイヤースリーブに入れて保存しておりました。表面右上部にわずかな変形あり(写真３枚目参照)裏面にカメラに映りづらい薄い線あり裏面上部に変形あり(写真７枚目参照)裏面左右下部に白かけあり(写真９、１０枚目参照)個人による保管品であることをご理解ください。多少時間がかかりますが、ご要望があれば写真の追加もできますので、よくご参照いただき、納得のうえ、ご購入をお願いいたします。ポケカ
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