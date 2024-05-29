ポケモンカード　ファイヤー　旧裏　LV.35 やまやき

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商品詳細
ポケモンカード 旧裏 ファイヤースリーブに入れて保存しておりました。表面右上部にわずかな変形あり(写真３枚目参照)裏面にカメラに映りづらい薄い線あり裏面上部に変形あり(写真７枚目参照)裏面左右下部に白かけあり(写真９、１０枚目参照)個人による保管品であることをご理解ください。多少時間がかかりますが、ご要望があれば写真の追加もできますので、よくご参照いただき、納得のうえ、ご購入をお願いいたします。ポケカ
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