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テイルズ オブ シンフォニア コレット フィギュア
商品番号 V57291948120
商品名

テイルズ オブ シンフォニア コレット フィギュア
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後、すぐにショーケースに飾ってありましたので目立った傷や汚れはないと思います。見た目は問題ないと思いますが、前に肩の部分が取れてしまった事があり接着剤でくっついています。あくまで中古である事を理解して頂けると幸いです。箱はありません。プチプチ包装を厚めにしてご配送致します。写真に載っている物が全てですので、確認してから購入して頂けると幸いです。よろしくお願いします。
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