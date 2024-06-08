TAD ホルンマウスピース C9 カップ

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商品詳細
TADホルンマウスピースのC9カップB:アメリカンシャンクです。17.25mm径のUカップ、深く、実に豊かな響きがします。大音量同時出品の各種Cリムのみならず、DリムやBリムを付けても十分演奏可能です。種類...ホルンアクセサリー・パーツ...マウスピース
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