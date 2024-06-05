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- 【希少】epiphone G-400 custom エピフォン SG エピフォン
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商品詳細
epiphoneG-400customエピフォンSGエピフォン3ハムバッカーピックアップ【商品の説明】メーカー：epiphoneエピフォン型番：G-400custom【商品の状態】経年に伴う細かな傷や汚れ、パーツのくすみが見られております。演奏に支障をきたす様なダメージは見られておらず、まだまだ現役でお使い頂けるお品です。アンプに通して出力確認済。セレクタースイッチ、ボリューム、トーン全ての動作確認行い、ガリも見られておりません。ネックはストレート、フレット残８割程度とコンディションは良好です。ピックアップはオリジナルハムバッカーを3発搭載しており、3Wayピックアップセレクトに、3Vol、1Toneのコントロールの仕様で幅広い音作りが可能となっております。非常にパワフルで太い音が魅力なので、ロックとの相性はピッタリです。ボディ材はマホガニー、ネックはマホガニーで、指板材はローズウッドを使用されております。付属品はソフトケースが付属します。滅多に中古では販売される物ではありませんので、是非この機会にご検討ください。写真をよくご確認頂き、あくまで中古品である事はご理解の上ご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/rebellion630778.html
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