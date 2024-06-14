M452 輪島塗 四君子沈金沈銀黒塗内朱塗五段重 重台付 木箱 木製茶懐石重箱

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再入荷】 お茶道具、茶道具、緣高重、玉栄.鈴木表朔合作、鵬雲斎書付き ... 再入荷】 お茶道具、茶道具、緣高重、玉栄.鈴木表朔合作、鵬雲斎書付き ...



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希少な美品】輪島塗 和モダン 沈金 黒内朱 重箱 五段重 | labiela.com 希少な美品】輪島塗 和モダン 沈金 黒内朱 重箱 五段重 | labiela.com

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】◎同梱不可「輪島塗四君子沈金沈銀黒塗内朱塗五段重重台付布着本堅地木箱木製」沈金・沈銀の四君子文様が施された五段重・重台付でございます。写真の木箱に収まっております。【寸法】全高(台込)約43cm◎重箱全高約34cm幅約21.3cm×21.3cm◎重台高さ約10cm幅約27.3cm×27.3cm総重量約3099g※若干の誤差はご了承願います【状態】経年によるスレキズ、ヨゴレ、アタリキズ、塗修復跡、等の時代感がございます。1段目の角全てにヒビあり、4段目角に小ヒビ1ヶ所、5段目底に漆ヒビあり。木箱にキズやヨゴレ等の時代感あり。写真後半にてご確認をお願いいたします。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#四君子#重台#段重#重箱#草花#机#彫刻#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#303