希少 動作美品 Vestax ベスタクス 2ch DJミキサー PCV-003

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Vestax製2chミキサーです♪使用感少ない元箱付き状態の良い希少品です！！【概要】メーカー：Vestaxベスタクス品 名：3chDJ多機能ミキサー品 番：PCV-275【商品内容】掲載写真にあるものが全てです。・元箱・ミキサー本体・ACアダプター【商品状態】起動・動作確認済みです。各LINE入力から出力まで問題ない事を確認しています。外観面、わずかに浅キズはあるものの、ツマミ・フェーダー部はガリ等も無く状態は大変良いです。出品に際し、丁寧に清掃しチェックしています。外観状態に関しては、掲載写真にてご判断下さい。【発送について】適切な梱包材を使用して丁寧に梱包し発送します。配送業者は、ヤマト運輸か佐川急便のどちらを予定しています。匿名配送の場合、配送料金が変わる為、ご希望の方は事前にコメントにてお問い合わせ下さい。【その他】状態判断はあくまで主観での判断となりますが、実物との相違が無いよう心掛けて記載してます。掲載写真と本文内容をご確認の上、ご検討頂けますと幸いです。種類···DJミキサー