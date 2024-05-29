34B 送料設置無料 KAWAI 電子ピアノ CA58 R

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管理番号 35.0電子ピアノ販売数累計 3000台突破★メンテナンスはプロに★ピアノのプロの方に清掃から動作、音出し確認をしている商品になります。YAMAHA(ヤマハ)KAWAI(カワイ)Roland(ローランド)CASIO(カシオ)KORG(コルグ)人気メーカーを中心に複数販売中なので、ご閲覧宜しくお願いいたします。★お届け方法★当店では配送圏内であれば出品商品全て【送料】【設置】無料でご対応させて頂いております。音出しも全て確認いただき、すぐにお引きできる状態で提供致します。★配送対応エリア★【神奈川】【東京】【埼玉】→一部地域要対応【千葉】→一部地域要対応【山梨】→一部地域要対応▫年式 18年製▫メーカー KAWAI▫型番 CA58Rあくまで、中古品なので、中古の扱いになりますので、神経質な方は購入はお控えくださいませ。*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*女性目線の【清潔】【安心】【信用】を一番大切に商品を販売致します。私自信が潔癖症なので、汚いは出品はしないのでご安心ください。購入後もわかりやすく丁寧にスムーズのキャッチボールで設置まで、安心できる取り引きを心掛けています。*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*★お薦め内容★他の出品者には絶対負けない無料オプション【翌日配送可能】【配送日までの保管無料】【設置無料】安心の保証制度【1週間保証】１．鍵盤の動きがおかしい２．電源が入らなくなった３．ペダルがきかない４．音がでないなどの故障が、まんがいち発生した場合は、安心の全額返金orメーカー修理費用を全額お支払い致します。★購入希望前のコメント入力例★【コメント例】 購入希望 鶴見区 全力で新生活をサポート致しますので購入希望コメントお待ちしてます♪