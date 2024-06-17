Electro-Harmonix 6L6EH＆東芝 6LCG G1P21874

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Electro-Harmonix/6L6EH＆TOKYOSHIBAURAELECTRIC/6L6GC真空管・パワー管2本セットG1P21874Electro-Harmonix/6L6EH＆TOKYOSHIBAURAELECTRIC/6L6GC動作確認済み(ORANGEVALVETESTER使用)判定：GOODMatchingValueMatchingValue値:92本セットです。各メーカーは異なりますが、特性が同一のマッチドペアになります。■付属品：無し（本体のみ）■整備内容・クリーニング時間をかけた各部の点検⇒清掃⇒楽器ごとに適切な調整を行っています。商品出荷前には再度検品を行い、必要に応じて調整を行った上で出荷していますので、ベストな状態でお届けします。■コンディション■キズ等：擦れ/打ち傷/パーツくすみ等■備考：その他全体的に使用に伴った細かな傷等はありますが、大きな傷/損傷はありません。演奏使用上問題のないコンディションです。■動作保証期間：3か月（到着日より有効）※必ずプロフィールにて保証/返金返品についてご確認ください。検/MARSHALLfenderチューブアンプギター