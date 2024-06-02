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Ｋ７６６　掛軸　大徳寺　上田義山　『彩鳳舞丹霽』　木箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 B36260549589
商品名

Ｋ７６６　掛軸　大徳寺　上田義山　『彩鳳舞丹霽』　木箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

総丈　約　171cm×34cm本紙　約　101cm×29cm全体的にシミ、シワがございます。古いお品ですので前提として多少の汚れ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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