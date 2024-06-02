Ｋ７６６　掛軸　大徳寺　上田義山　『彩鳳舞丹霽』　木箱　『真作』　肉筆　一行書



Ｋ７６６ 掛軸 大徳寺 上田義山 『彩鳳舞丹霽』 木箱 『真作』 肉筆 ...



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Ｃ７２０ 掛軸 『海月澄無影』 木箱 『真作』 肉筆 一行書 - 書



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茶道具 掛軸 継紙 松風 大徳寺 高桐院 上田義山 共箱 掛物 禅僧書 | 茶道具販売｜香月苑｜こうげつえん｜茶道具専門店｜ powered by BASE



印材/天然石 /中国古美術/書道/色合は幻想的で非常に綺麗。BL4-



掛軸 大徳寺派 義山良忠 筆 一行書「笑而不答心自闲」 共箱



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紫野 上田義山の値段と価格推移は？｜1件の売買データから紫野 上田義 ...



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掛軸 大徳寺 510世 高桐院 上田義山老師 一行書「江村風月夕」 共箱 ...

総丈 約 171cm×34cm本紙 約 101cm×29cm全体的にシミ、シワがございます。古いお品ですので前提として多少の汚れ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。