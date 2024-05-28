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- (美品)Bacchus テレキャスター(Fenderピックアップ、GOTO搭載)
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商品詳細
半年ほど前に購入したBacchusuniverseseriesのテレキャスターを大幅にアップグレードしたものになります。全体的に目立つ傷は無く、美品だと思います。(改良点)フェンダージャパンテレキャスターカスタムピックアップ(フロント＆リア）GOTOペグ(SG381)ブラスサドルバッカスの造りの良さと、高級ギターに使用されるGOTOの精密さ、フェンダーの音を盛り込んだギターなので、かなりお得かと思います。改良に使用した部品代だけで15000円ほどしました。ネックを外しての発送になります。
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