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Backstreet boys プラチナ　特典　カード　バック　ストラップ
商品番号 B94109351037
商品名

Backstreet boys プラチナ　特典　カード　バック　ストラップ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミュージシャン種別···グループ、ご覧いただきありがとうございます。BACKSTREETBOYSDNAWORLDTOURプラチナ限定グッズです‼︎2023.02.14-16BackstreetboysDNAWORLDTOUR@有明アリーナ•ブランケット（未開封）•トートバッグ•スマートフォンストラップ（未開封）•ラミネートパスおまけでポストカードサイズのフライヤーとブルーリボン（ライブで降ってきたもので折り目があります）付けます。トートバッグは持ち帰りの際に使用しておりますのでご了承ください。トートバッグは折り畳んでの発送となります。ラミパスの保存時の小スレご了承ください。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/capitation295508.html
http://narcologia.ru/goods/perforce69765.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial360416.html
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