処分SALE 薔薇とクレマチス　長方形立体パネルキャンバス アクリル画

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こちらの作品は元のお値段17000円の作品です。薔薇が好きな方いかがですか^_^ご覧いただきましてありがとうございます。赤やローズ色の薔薇たちを描きました^_^。エレガントな風景画で優雅さを感じるように描いてみました。是非お部屋にいかがですか^_^サイズ、40センチ、29.7センチ、厚さ3.7センチ。仕上げに艶の出る強化剤を塗りまして完成としております。上部2箇所にすぐ飾れますよう金具取り付けております。お待ちしております。#絵画#アクリル画#アート#芸術#薔薇の絵#赤い薔薇#ピンクの薔薇#ガーデン#ガーデニング#インテリア#プレゼント#新築お祝い#メイン絵画