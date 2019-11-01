スーパーマリオ★オデッセイ★♥マリオ\u0026ピーチ♥★ウエディングスタイル★ぬいぐるみ

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スーパーマリオオデッセイ♥マリオ\u0026ピーチ♥ウエディングスタイルぬいぐるみサイズ（外箱）➡ 34.5cm✖18cm✖40cm自宅保管品となります。✔入手時・出品時に開封したのみです。✔ぬいぐるみ➡台紙から取り外ししてないです。✔遊ぶ・飾る事なく衣装ケース内にて保管してました。✔素人検品となりますが、目立った汚れ・色褪せetcないかと思いますが 保管による細かなキズetcはご了承のうえ ご検討お願いします。#スーパーマリオがるがる