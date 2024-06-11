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掛け軸 川島光庵 松竹梅鶴亀 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
商品番号 R85520966041
商品名

掛け軸 川島光庵 松竹梅鶴亀 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 9,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸川島光庵松竹梅鶴亀絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）400×1081ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　川島光庵　光庵　松竹梅鶴亀　吉祥　招福　開運　長寿　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　茶道具　茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#川島光庵#川島_光庵#光庵#松竹梅鶴亀#松竹梅_鶴亀#松竹梅#鶴亀#長寿#慶事#正月#夫婦円満#家内安全#結婚#結納#結婚祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物
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