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値下げ継続中‼️ベルグラーセン テナー マウスピース (110/1/M)
商品番号 Q55485817922
商品名

値下げ継続中‼️ベルグラーセン テナー マウスピース (110/1/M)
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お待たせいたしました‼️ベルグラーセンテナーサックスラバーマウスピース(110/1/M)を出品させていただきます。今から20年ほど前に購入したマウスピースです。色褪せやティースマークがありますが画像のとおりレールやテーブルも綺麗で演奏には支障ございません。吹きやすくパワフルな個体です。リガチャーとキャップは付属しません。詳細な画像をご希望でしたらお申し出くださいませ。
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