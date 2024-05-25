いぇー！ふぁみりーイロイロ！ たまごっちプラス ふぁみたまラブ ...

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商品詳細
本体のみコレクション整理の為、出品します。動作確認済み。※電池はつきません。小学生の頃、遊んでいた商品です。長期自宅保管のため、汚れ・傷あります。取り切れそうなものはなるべく綺麗にした状態でお送りしますが、素人のため、完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。それでは、ご縁ありましたらよろしくお願いいたします。#たまごっち#バンダイ#おもちゃ#玩具#ゲーム#即決でもOKです#購入いただければ即日発送します人気タイトル···たまごっち
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