ポケモンカード 151 30パック

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商品詳細
ポケモンカード未開封30パック【商品情報】15130パックポケモンセンター・家電量販店等でばら売りしていたのを購入しました。すり替え防止の為お客様都合での返品、キャンセルはお断りさせていただきます。トラブル防止の為、神経質方はご購入をお控えください。またランダム性のある商品ですので、中身で評価される方も購入をお控えください。何卒よろしくお願い致します。
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