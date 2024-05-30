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商品詳細
実家の整理にて出てきた三味線になります。詳しく分からない物なので相場を見ての価格です。販売元は神奈川県の専門店「斉藤邦楽器」様の商品なので、ちゃんとした物だと思います。商品お状態は写真判断でお願いします。#三味線#アンティーク#和楽器
http://narcologia.ru/goods/freezer290598.html
http://narcologia.ru/goods/conception466057.html
http://narcologia.ru/goods/organization240262.html
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