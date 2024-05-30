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三味線
商品番号 T49825780928
商品名

三味線
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家の整理にて出てきた三味線になります。詳しく分からない物なので相場を見ての価格です。販売元は神奈川県の専門店「斉藤邦楽器」様の商品なので、ちゃんとした物だと思います。商品お状態は写真判断でお願いします。#三味線#アンティーク#和楽器
http://narcologia.ru/goods/freezer290598.html
http://narcologia.ru/goods/conception466057.html
http://narcologia.ru/goods/organization240262.html

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