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ナタネの活気 sr
商品番号 X57018851528
商品名

ナタネの活気 sr
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイムゲイザー収録のナタネの活気SRの美品になります。素人目線ですが、傷や白欠け横線縦線等ないと思います。スリーブ\u0026マグネットローダーで保管しております。発送の際はインナースリーブ+フルプロテクトスリーブに折れ濡れ対策いたします。商品発送後の返品返金キャンセル等はトラブル回避のためお受けできませんので予めご了承下さい。画像をよくご覧になって納得いただいたうえでご購入よろしくお願いいたします。他に気になる点等ございましたらコメントいただければ回答及び画像の追加承ります。
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