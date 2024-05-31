伊万里焼 染付 孔雀花唐草蝙蝠文 鉢　江戸中期〜後期

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商品詳細
伊万里焼染付孔雀花唐草蝙蝠文鉢江戸中期〜後期角福銘有サイズ約高11,0×幅22,0cm珍しい孔雀の絵が描かれています。#伊万里#古伊万里#染付#骨董#アンティーク#磁器#焼物#孔雀#蝙蝠#鉢
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