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伊万里焼 染付 孔雀花唐草蝙蝠文 鉢　江戸中期〜後期
商品番号 P19961180273
商品名

伊万里焼 染付 孔雀花唐草蝙蝠文 鉢　江戸中期〜後期
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伊万里焼染付孔雀花唐草蝙蝠文鉢江戸中期〜後期角福銘有サイズ約高11,0×幅22,0cm珍しい孔雀の絵が描かれています。#伊万里#古伊万里#染付#骨董#アンティーク#磁器#焼物#孔雀#蝙蝠#鉢
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