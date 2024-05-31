浜崎あゆみ(ラゲッジタグ2個キーホルダー3個スタンプラリー3か所）

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〇浜崎あゆみayumihamasaki25thAnniversaryLiveTour〇会場限定、関東限定のラゲッジタグ・中部限定のラゲッジタグ・千葉限定のアクリルキーホルダー・埼玉限定のアクリルキーホルダー・山梨限定のアクリルキーホルダー・スタンプラリーカード3か所分（7/9千葉・7/15埼玉・8/5山梨）の6点セットです。〇素人の自宅保管のため、神経質な方のご購入はお控え下さい。〇入金が確認できましたら、早急に発送手続きをします。〇送料はこちらで負担します。○購入前には必ずコメントをお願いします。