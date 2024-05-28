

◎古道具 庵々◎江戸時代 味わい深い古瀬戸焼 片口◎徳利花器酒器古道具骨董古美術



上品】 ◎古道具 庵々◎江戸時代 味わい深い古瀬戸焼 片口◎徳利花器酒 ...



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アンティーク 江戸〜明治時代の古瀬戸の片口-



◎古道具 庵々◎江戸時代 古瀬戸焼 猪口◎酒盃ぐい呑酒器舟徳利古道具 ...



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数ある品の中からこちらをご覧頂きありがとうございます。大切になさって下さる方希望です。転売される方はお買い上げをお控え下さいませ。写真無断転載禁止でお願い致します。素晴らしい意匠の品です。手元で大切にして下さる方にこの度お譲り致します。サイズ約幅15.0cm奥行13.6cm高さ7.2cm高台8.2cm重量466g■大変に貴重な品でございます。古く味わい深く気品さを感じます。江戸時代の古瀬戸焼片口です。デザイン意匠が素晴らしいです。ロビー等にも相性が良さそうな洗練された品です。野花をいけても素敵です。コレクターさんも手放す方が少ないと思います。もう出て来ないでしょうし中々販売する方もいないと思います。古美術骨董価値もあり味わい深く意匠も絶品です。●状態：時代を経ています、使用されたモノなので細かいスレ、小さい傷等あります。コスレやイタミジカンシミ汚れなど写真でご確認下さいませ。古美術骨董品収集家さんの中でもこちらの商品はプロ向きな逸品だと思います。コレクションとして如何でしょうか。気持ちよくお取引できるお客様へお喜び頂けるよう精進してまいります。宜しくお願い致します。#片口#花活#江戸時代#徳利#花器#古瀬戸焼#酒器#花瓶#古瀬戸#備前#古唐津#茶道具#茶室#懐石#割烹#小料理#戦前#昭和レトロ#大正ロマン#大正浪漫#アールヌーヴォー#アールデコ#アンティーク#古美術#骨董#古道具#artdeco