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- Official髭男dism 10周年シャツ ラバーバンド 銀テープ 3点セット
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商品詳細
Official髭男dism・10周年記念FC限定のベースボールシャツ(Mサイズ)＆ラバーバンド・ツアーファイナルの武道館参戦時の銀テープ1本計3点のセットです。※シャツとラバーバンドは一度ライブで着用しています。洗濯して暗所で保管していた為、汚れ等はありませんが神経質な方のご購入はお控え下さい。※シャツは小さく畳んでお届けしますのでご了承下さい。※バラ売りや値下げ不可です、ごめんなさい。コメント無しの即購入OKです。
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