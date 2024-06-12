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掛け軸 富田狸通 『 たぬき 』 俳句画賛 俳画 紙本 希少 茶道具 掛軸 美品
商品番号 D65726592294
商品名

掛け軸 富田狸通 『 たぬき 』 俳句画賛 俳画 紙本 希少 茶道具 掛軸 美品
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 9,618 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸富田狸通『たぬき』俳句画賛俳画紙本希少軸装茶道具掛軸美品です。富田狸通（1901～1977年）：愛媛県出身。大正・昭和期の俳人。サイズ（本紙）441×686ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　富田狸通　狸通　たぬき　俳画　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け　値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#富田狸通#富田_狸通#狸通#たぬき#俳句#俳句画賛#俳句_画賛#画賛#俳人#俳画#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...水墨画形式...掛け軸・掛軸主題...俳句
http://narcologia.ru/goods/cotton5461.html
http://narcologia.ru/goods/procurement594633.html
http://narcologia.ru/goods/preference351438.html
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