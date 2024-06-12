掛け軸 富田狸通 『 たぬき 』 俳句画賛 俳画 紙本 希少 茶道具 掛軸 美品

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掛け軸富田狸通『たぬき』俳句画賛俳画紙本希少軸装茶道具掛軸美品です。富田狸通（1901～1977年）：愛媛県出身。大正・昭和期の俳人。サイズ（本紙）441×686ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 富田狸通 狸通 たぬき 俳画 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#富田狸通#富田_狸通#狸通#たぬき#俳句#俳句画賛#俳句_画賛#画賛#俳人#俳画#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...水墨画形式...掛け軸・掛軸主題...俳句