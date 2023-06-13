ファイナルファンタジー XVI フロッキーフィギュア モーグリ

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商品詳細
FINALFANTASYXVIフロッキーフィギュアモーグリ（ファイナルファンタジー）「FINALFANTASYXVI」から「モーグリ」のグッズが登場！本体の白い部分には起毛感のある「フロッキー加工」を施しており、とても触り心地の良い仕上がりになっています。首と両腕は可動式になっているので、ポーズを変えて遊ぶことが出来ます。台座スタンド付きなので、お好きなポーズで飾って鑑賞できます。商品名：ファイナルファンタジーXVIフロッキーフィギュアモーグリジャンル：フィギュアメーカー：スクウェア・エニックスサイズ：約W150mm×D90mm×H230mm ※頭上のポンポン含まず素材：PVC・ABSJANコード：4988601257145(C)2023SQUAREENIXCO.,LTD.AllRightsReserved.人気ゲームタイトル...ファイナルファンタジーフィギュア種類...コレクションフィギュアスケール...ノンスケール
http://narcologia.ru/goods/composite957554.html
http://narcologia.ru/goods/slide957187.html
http://narcologia.ru/goods/update746595.html
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FINAL FANTASY XVI フロッキーフィギュア ＜モーグリ＞ | スクウェア ...
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FINAL FANTASY XVI フロッキーフィギュア ＜モーグリ＞
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