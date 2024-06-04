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商品詳細
収集家サンから譲り受けました。 『与謝蕪村』の扇面を軸装した掛軸です。扇面は紙本の肉筆です。扇面は時代による汚れがあります。軸全体のサイズは縦約132cm横約60cmです＊素人採寸ですので多少の 誤差はお許しください。＊詳しくは画像をよく見て ご確認をお願いします。＊素人撮影ですので実作品 と画像の色合いに多少の 差異がある場合があります 【ご了承ください】★この作品に興味をお持ち の方は宜しくお願いします
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与謝蕪村 扇面 立ち雛図俳句 時代杉箱-
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